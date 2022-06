La icónica “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey acusada de infringir derechos de autor

Sabido es que Mariah Carey es la reina de la Navidad y desde 1994 que ostenta ese trono gracias a su canción que es obligada todas las navidades: “All I Want for Christmas Is You”.

La canción, pegadiza aunque uno no quiera, es parte importante de la película de 2003 “Love Actually” y vendió cerca de 16 millones de copias en todo el mundo. Solo por esta canción, Carey ha ganado cerca de 60 millones de dólares en en las últimas tres décadas.

Algo impensado es que tantos años después se le esté acusando de infringir derechos de autor. Pero es real, el músico Andy Stone dice que coescribió y grabó una canción con el mismo nombre y pensada para la misma época en 1989. Además acusa, que ella y Walter Afanasieff “participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir sus derechos de autor”.

La canción grabada por Stone con su grupo Vince Vance and the Valiants no llegó a tener el éxito que tuvo la canción de Carey, con la que comparte sólo el título, dado que las melodías y las letras, son distintas.

La demanda es por 20 millones de dólares aduciendo a supuestas pérdidas financieras por la “confusión” que los mismos títulos pueden haber causado.

De acuerdo a Emol, en en el sitio web de la oficina de derechos de autor de Estados Unidos, se pueden encontrar 177 obras bajo el nombre “All I Want for Christmas Is You”.