¿Tienes que cambiar regalos de Navidad?: esto es lo que tienes que saber

Terminadas las fiestas y compras navideñas, a partir de este jueves 26 de diciembre comienza el proceso de devolución y cambio de productos.

En este sentido, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer los derechos de las personas frente a compras realizadas de forma online o presencial.

¿Cómo funciona el derecho a retracto?

El derecho a retracto otorga al consumidor 10 días para arrepentirse de una compra desde que se recibe el producto. Este beneficio aplica en los siguientes casos:

Compras en reuniones convocadas por una empresa: Por ejemplo, ofertas realizadas en presentaciones de tiempos compartidos, donde se debe aceptar el contrato el mismo día. Compras o contratación de servicios por medios electrónicos: Incluye internet, teléfono u otros.

Sin embargo, este derecho no aplica en situaciones como los bienes que puedan deteriorarse o caducar rápidamente, productos personalizados o confeccionados según las especificaciones del cliente, salvo incumplimiento por parte del proveedor y los bienes de uso personal o higiene sellados, si el sello fue retirado.

Además, existe la opción del ticket de cambio, que si bien no es una obligación por parte del comercio, se vuelve una obligación cuando ya la han ofrecido. En este sentido, los comercios pueden ofrecer de manera voluntaria la opción de cambiar productos que no sean del gusto del consumidor, bajo sus políticas de satisfacción garantizada, haciendo uso del ticket de cambio o boleta, además de conservar los empaques originales y no haber usado el producto.

En caso de pérdida del ticket de cambio, el trámite se puede realizar presentando la boleta.

Por último, en cuanto a la garantía legal, todos los productos adquiridos en el comercio formal cuentan con un periodo de seis meses para cambio desde la fecha de la compra. Este derecho aplica cuando un artículo presenta defectos, falta de piezas, no es apto para el uso destinado, o si fue reparado pero las fallas persisten.

De esta forma, el consumidor puede elegir entre solicitar la devolución del dinero, el cambio del producto o la reparación gratuita.