Lucybell celebrará sus 30 años con tres conciertos

Una de las bandas icono de la escena musical chilena está de aniversario. Lucybell está cumpliendo 30 años y para celebrar realizará tres conciertos en el Teatro Coliseo.

El grupo integrado por Claudio Valenzuela (voz y guitarra), Eduardo Caces (Bajo y sintetizadores) y José Miguel Foncea (Batería), se presentará el 22, 24 y 25 de septiembre en shows que repasarán sus seis discos, pero en cada concierto tocarán dos de manera íntegra:

– 22 de septiembre: Peces (1995) y Magnético (2017).

– 24 de septiembre: Viajar (1996) y Amanece (2000).

– 25 de septiembre: Disco Rojo (1998) y Comiendo Fuego (2006).

Además, cada fecha contará con artistas invitados. El 22 los acompañará en el escenario Fármacos, el 24 estarán con Marineros y el 25 con We Are the Grand.

Las entradas ya están a la venta en Punto Ticket.

Acá los precios:

-Abono 3 Días: $67.200

–Cancha: $28.000

–Platea Baja: $28.000

–Platea Alta: $20.160