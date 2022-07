La barbie de David Bowie para celebrar los 50 años de su disco “Hunky Dory”

Parte de la colección Signature Collection de Mattel, la empresa lanzó la segunda muñeca dedicada a David Bowie, esta vez para honrar los 50 años del disco Hunky Dory.

Vestida como el traje que usó Bowie en el video “Life on Mars?”, imitando el corte de pelo, las plataformas y el maquillaje azul de los ojos, como la era glam del cantante, la barbie fue diseñada por Linda Kyaw-Merschon y ya está a la venta por US$ 50, un poco más de 46 mil pesos.

Como dijo la compañía en un comunicado: “David Bowie fue un fenómeno cultural de un solo hombre por sus contribuciones a la música, el arte, la moda y el cine, y el muñeco es un tributo a la leyenda del pop que sigue siendo reconocida como vanguardia cultural”.

Barbie honors the ultimate pop chameleon with a tribute to @DavidBowieReal & his impact on music, art, fashion & film. #Barbie as Bowie wears a replica of the powder-blue suit from his “Life On Mars?” music video & hairstyle inspired by his ‘70s glam era.🔗https://t.co/X1yrsaRcgX pic.twitter.com/pbMWcm8o37

— Barbie (@Barbie) June 29, 2022