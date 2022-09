Nick Cave habla de la muerte de sus hijos: “El cariño del público me salvó”

En una entrevista con The New York Times, el cantante australiano Nick Cave habló abiertamente sobre la muerte de sus hijos.

Recordemos que Arthur, uno de sus gemelos, murió en 2015 a los 15 años al caer de un precipicio después de consumir LSD; y que su hijo mayor, Jethro, falleció en mayo de este año a los 31 años de manera repentina y por causas desconocidas aún.

“Cuando Arthur murió, fui arrojado al lugar más oscuro imaginable, donde era casi imposible poder ver fuera de la desesperación”, comenzó Nick Cave.

Y agregó: “El cariño del público me salvó. Mi audiencia me ayudó enormemente, y cuando toco ahora, siento que eso me está devolviendo algo. Lo que estoy haciendo artísticamente es pagar por completo una deuda”.

Continuando: “Mi otro hijo ha muerto. Es difícil hablar de eso, pero los conciertos en sí y este acto de apoyo mutuo me salvan. La gente dice, ¿cómo puedes irte de gira? Pero para mí es al revés. ¿Cómo no iba a hacerlo?”.

Y finalizó: “La mayoría de las personas que escriben, especialmente al principio de su duelo, simplemente no pueden entender de qué estoy hablando en ese sentido. Sé exactamente cómo se sienten. Lo entiendo sobre Jethro”.