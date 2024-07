“El partido ya no lo sigue”: The New York Times pide a los demócratas elegir a otro candidato que no sea Biden

The New York Times (NYT), el diario más influyente entre los medios progresistas de Estados Unidos, pidió este martes abiertamente al Partido Demócrata que promueva un nuevo candidato y para ello “demuestre (a Joe Biden) que el partido ya no lo sigue”.

Vario artículos de opinión escritos en el medio han pedido la retirada de Biden, ahora en una editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad, el medio insta a los líderes del partido a “hablar con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato”.

El título de la editorial recuerda que Biden, quien ha reconocido que necesita “dormir más” y desconectar a las 8 de la noche, “no debería intentar llevar a cabo al mismo tiempo dos de las tareas más difíciles y exigentes el mundo: ejercer de presidente y hacer campaña para la Presidencia”.

El artículo sostiene que Biden tiene una ciega ambición: “Conforme la situación se vuelve más crítica, (Biden) ha llegado a considerarse como indispensable”.