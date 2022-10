La Barbie de Tina Turner ya es realidad

Un homenaje a Tina Turner es lo que hace poco lanzó Mattel. Se trata de una Barbie que revive la época más rockera de la cantante que hoy tiene 82.

La muñeca, que tiene un precio de cerca de 53 mil pesos, salió a la venta para celebrar los 40 años de la canción de 1984 “What’s Love Got to Do with It”. Y la ropa de la Barbie refleja cómo estaba vestida la cantante en el video clip.

Como destacó Mattel en el comunicado de lanzamiento: “Pasó de cantar de niña en el coro de su iglesia rural en Nutbush, Tennessee, a convertirse en la legendaria intérprete aclamada como la indiscutible Reina del Rock ‘n Roll”.

La Barbie de Tina Turner viene a sumarse a la línea de muñecas dedicada a mujeres inspiradoras, con la idea de, como ha dicho la empresa: “Arrojar luz sobre modelos empoderadas a los que seguir en un esfuerzo por inspirar a más niñas (…) Historias de mujeres notables para mostrar que pueden ser cualquier cosa”.

Otras de las mujeres que ya cuentan con su muñeca son Frida Kahlo, Celia Cruz, Katherine Johnsson y Zendaya.