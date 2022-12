Elton John se retiró de Twitter

Ya son varios los que han dejado Twitter después de que Elon Musk llegara a liderar la empresa. A la lista, se sumó Elton John, quien a través de la misma plataforma dio la noticia de que dejaba la red social.

El cantante, que hace poco confirmó su presentación en Glastonbury como su último show en Reino Unido, escribió:

“Toda mi vida he intentado usar la música para unir a la gente. Aún así, me entristece ver cómo la desinformación está siendo utilizada para dividir a nuestro mundo”.

Y agregó: “He decidido no seguir utilizando Twitter, dado el reciente cambio en sus políticas, que permitirá que la desinformación florezca sin ser checkeada”.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.

I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022