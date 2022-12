La Navidad se acerca: Alanis Morissette hace su versión de “Little drummer boy”

El 2022 ha sido un buen año para la cantante canadiense Alanis Morissette. Celebrando los 25 años de Jagger Little Pill, incluida en el Salón de la Fama de los Compositores Canadienses por Olivia Rodrigo y con un nuevo álbum The Storm before de Calm.

A esto, se suma que la cantante se sumó a los villancicos de Navidad y para estas fiestas lanzó su propia versión de “Little drummer boy”, canción que Harry Simeone Chorale hizo famosa en 1958 y su pegajoso “pa-rum-pum-pum-pum”.

Morissette comentó sobre la canción a través de sus redes sociales: “Jugué lo mejor que pude para ti. #thedrummerboy #happyholidays #feelingitall #loveyou”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alanis Morissette (@alanis)

Disfrútala aquí: