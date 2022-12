“No podría hablar”: Paul McCartney se refirió al shock en el que quedó cuando supo de la muerte de John Lennon

A través de una entrevista en The Beatles Channel de SiriusXM., Paul McCartney se refirió al asesinato de John Lennon.

En 2020 el ex Beatle había confesado que aún piensa en Lennon cuando compone canciones, pero esta vez profundizó más en lo que él sintió cuando supo que habían matado a su ex compañero de banda.

“Fue difícil para todo el mundo porque era una persona muy querida y un tipo muy singular. Era tan especial. Me había afectado tanto que no podía ni siquiera hablar al respecto”, comentó.

Y agregó que recordaba: “Haber encendido el televisor y ver a la gente decir, ‘Bueno, John Lennon era esto y esto’, y, ‘Recuerdo haberlo conocido cuando…'”, añadió. “Y pensé, ‘No lo sé, no puedo ser una de esas personas’. No podía aparecer en TV y decir lo que John significaba para mí porque era un sentimiento muy profundo, demasiado. No podía expresarlo con palabras”.

Una forma de lidiar con el duelo fue escribir la canción “Here Today”, que fue parte de su tercer disco como solista Tug of War.

El año pasado, en la gira que realizó McCartney, incluyó un homenaje a Lennon, cantando virtualmente con él “I’ve Got a Feeling”.