“Gonna Be You”: La esperada canción entre Debbie Harry, Cindy Lauper y Belinda Carlisle

Icónica, así se espera que sea la colaboración entre Debbie Harry, Cindy Lauper, Belinda Carlisle, Gloria Estefan y Dolly Parton, tres grandes de la música desde los 80.

La magia ocurrirá gracias a que la canción formará parte de la banda sonora de la película 80 for Brady que entre sus actrices tiene a Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field.

La canción se llama “Gonna Be You” y podremos conocerla este 20 de enero. Escrita por Diane Warren, ella dijo sobre la colaboración: “Cuando escribí Gonna Be You para 80 for Brady, quería escribir una canción que celebrara la profunda amistad de estas mujeres”.

Y agregó: “¿Por qué no reunir a algunas de las cantantes más icónicas de los 80s, y que siguen siendo increíbles, para que la canten?Todas a las que me acerqué me dijeron que sí”.

80 For Brady se estrenará el próximo 3 de febrero y es una de las comedias más esperadas del año.