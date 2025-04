“Heart’s a Liar”: La canción de Andy Bell con Debbie Harry

El cantante de Erasure, Andy Bell, inició un nuevo capítulo en su carrera solista con el lanzamiento de Heart’s a Liar, una canción en colaboración con Debbie Harry, la legendaria vocalista de Blondie.

El single es el primer adelanto de su próximo álbum Ten Crowns, que verá la luz el 2 de mayo a través de su propio sello, Crown Recordings.

Heart’s a Liar

Se trata de una reinvención de un tema de la cantautora anglo-italiana Luciana, que combina un vibrante ritmo pop de los años ochenta con una producción moderna.

Sobre la participación de Debbie Harry, Bell comentó que ella “le da una gran seriedad y coquetería a la canción y sigue teniendo el control. Grabó su voz en el estudio durante el Orgullo Gay y cuando la escuché sabía que podría confiar en ella”.

Ten Crowns

El álbum producido en Nashville por su colaborador habitual Dave Audé, es el tercero en solitario de Bell y hace una mezcla de pop, gospel y electrónica, con letras enfocadas en el amor propio, la resiliencia y el orgullo.

Además del nuevo sencillo, incluye los temas ya conocidos Breaking Thru the Interstellar, Don’t Cha Know y Dance For Mercy. Según Bell, este trabajo muestra una faceta diferente de su trayectoria, alejándose del característico sonido de sintetizadores que cultiva junto a Vince Clarke en Erasure.

La promoción del álbum incluirá una gira internacional que arrancará el 3 de octubre en Nashville y recorrerá ciudades como Nueva York, Toronto, Los Ángeles y varias capitales europeas. Las entradas ya están en preventa y la venta general comenzó el 25 de abril.