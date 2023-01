“Aladdin Sane” de David Bowie cumple 50 años y tendrá reedición

Los seguidores del Duque Blanco tendrán una nueva posibilidad de reencontrarse con él a través de su música, y es que este año habrá una reedición de su disco “Aladdin Sane”.

Este álbum fue lanzado el 13 de abril de 1973, menos de un año después del aclamado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con el cual creó su alter ego Ziggy Stardust.

Por lo tanto, en abril de este 2023 se marcará el 50 aniversario de este disco imprescindible en su carrera, por lo que para los festejos se publicarán dos ediciones limitadas conmemorativas: un vinilo LP masterizado a media velocidad y un LP Picture Disc prensado del mismo máster.

Estas nuevas ediciones de Aladdin Sane de David Bowie estarán disponibles el 14 de abril de 2023.

También puedes revisar los libros que él te habría recomendado y también las películas.