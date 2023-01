El mundo de la música se despide de Jeff Beck

Este 2023 comenzó removiendo al mundo de la música. Uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, Jeff Beck, murió producto de una meningitis bacterial, este 11 de enero a los 78 años.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

La trayectoria de Beck comenzó en The Yardbirds gracias a la sugerencia del futuro fundador de Led Zeppelin Jimmy Page para reemplazar a Eric Clapton. Luego fue despedido de la banda debido a su perfeccionismo.

Critica que supo llevar a su favor para luego formar Jeff Beck Group junto al futuro miembro de los Rolling Stones, Ronnie Wood y un joven Rod Stewart.

La revista Rolling Stone lo catalogó como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y no por nada, sus pulgares estaban asegurados por por 7 millones de libras.

Las despedidas a Beck

Jimmy Page fue uno de los primeros en despedirse a través de las redes sociales del virtuoso guitarrista comentando: “El guerrero de seis cuerdas ya no está con nosotros para admirar el hechizo que podía generar en nuestras emociones mortales. Jeff podía canalizar la música desde lo etéreo. Su técnica era única. Sus imaginaciones aparentemente sin límites. Jeff, te extrañaré junto a tus millones de fanáticos. Que en paz descanse Jeff Beck.”

The six stringed Warrior is no longer here for us to admire the spell he could weave around our mortal emotions. Jeff could channel music from the ethereal. — Jimmy Page (@JimmyPage) January 11, 2023

Mick Jagger también se despidió del músico comentando: “Con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un maravilloso hombre, y a uno de los mejores guitarristas del mundo. Lo extrañaremos mucho”.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Por su parte, Rod Stewart comentó: “Jeff Beck estaba en otro planeta. Nos llevó a mí y a Ronnie Wood a los EE. UU. a fines de los años 60 en su banda Jeff Beck Group. y no hemos mirado atrás desde entonces”. Agregando: “Fue uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y respondía. Jeff, fuiste el mejor, mi hombre. Gracias por todo. RIP”

1/2

Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

“Siempre y para siempre” fue la despedida de Eric Clapton:

Ozzy Osbourne también se despidió del guitarrista escribiendo: “No puedo expresar lo triste que estoy de escuchar de la muerte de Jeff Beck. Qué terrible pérdida para su familia, amigos y muchos fans”.

Agregando: “Fue un honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberle hecho tocar en mi álbum más reciente, Patient Number 9. Lo recordaré con cariño. Larga vida a #JeffBeck”.