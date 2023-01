La tortuosa vida de Lisa Marie Presley: Las única hija de Elvis que murió a los 54 años

La cantante Lisa Marie Presley murió a los 54 años después de un paro cardiaco. Hace pocos días, su última aparición pública fue en los Globos de Oro 2023 donde estuvo con su madre, Priscilla Presley apoyando la película “Elvis“.

La familia difundió un comunicado con la noticia. En él se leía: “Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie (…) Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil”.

Desde que nació, su vida no fue fácil. Hija del rey del rock, Elvis Presley, desde siempre su vida estuvo mirada con un reflector.

Sus padres se separaron cuando tenía 4 años y su padre murió cuando solo tenía 9 años. En una entrevista en Los Angeles Times en 2003,m Lisa comentó sobre su infancia que “era una especie de niña solitaria, melancólica y extraña”. Y también dijo: “Durante un tiempo estuve en un verdadero modo autodestructivo (…) Realmente nunca encajé en la escuela. Realmente no llevaba ninguna dirección”.

Se introdujo en el mundo de la música de la mano de Linda Thompson y sacó tres discos además de colaborar para la banda sonora de la serie The Walking Dead.

Su vida amorosa también estuvo llena de altos y bajos. Se caso cuatro veces, una de ellas con Michael Jackson, con quien no tuvo hijos. También estuvo von el actor Nicolas Cage, aunque el matrimonio duró solo 3 meses.

En 2019 volvió a caer en las drogas y en 2020 sufrió una de sus mayores pérdidas. Su hijo Benjamin Keough, de 27 años, se quitó la vida. En un ensayo que escribió para el día de la consentización del duelo, expresó: “El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo ‘superas’, no ‘sigues adelante’, punto”.

A través de comunicados y redes sociales, fueron varios los que se despidieron de la cantante.

Nicolas Cage dijo a través de un comunicado: “Esta es una noticia devastadora. Lisa tenía la risa más grande que haya conocido. Ella iluminaba cada habitación y estoy desconsolado. Encuentro algo de consuelo al creer que se ha reunido con su hijo Benjamin”.

En su Instagram, John Travolta escribió: “Lisa, niña, lo siento mucho. Te extrañaré pero sé que te volveré a ver. Mi amor y mi corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”.

La actriz Leah Remini también se despidió a través de su Twitter comentando: “Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar”

I’m heartbroken over the passing of Lisa Marie Presley.

Lisa did not have an easy life, as some might think.

May she be at peace, resting with her son and father now.

Her mom Priscilla and her three daughters, Riley, Finley, and Harper, are in my prayers. pic.twitter.com/7Sb0DFjbZH

— Leah Remini (@LeahRemini) January 13, 2023