“Me parecía aberrante que artistas perdieran su condición por su postura política”: Denisse Malebrán recuerda a Benjamín Mackenna tras su fallecimiento

El reciente deceso de Benjamín Mackenna, miembro del grupo Los Huasos Quincheros, sacó a la luz un viejo momento que según su protagonista, Denisse Malebrán, “la llenó de críticas”.

Corría el año 2008 y en ese entonces se otorgó a la banda integrada por Mackenna, el premio a Figura fundamental de la música chilena. Sin embargo, debido a discrepancias en posturas políticas, ningún artista quería hacer entrega del galardón.

“Pesaba demasiado, entre músicos, la opinión del resto y uno a uno se fueron excusando. No los juzgo, entiendo el miedo a ser destruido en tu entorno, algo que a mí no me puede importar menos”. Aseguró Malebrán en su Twitter.

“No los conocía en persona y me emocionó el momento en que les entregué su premio. Me sentí insignificante ante su trayectoria y pensaba en lo intransigentes que podemos llegar a ser con un legado incuestionable artísticamente, consciente de que pocos pensarían como yo”, agregó.

Y así fue. Según la cantante, apenas se publicó la noticia “empezó el repudio c/juicios políticos, acusando traición x su figuración en dictadura, exigiendo explicación y que rodaran cabezas”. Agregando: “Me parecía aberrante que artistas perdieran su condición x postura política y que no se separara su obra”.

A lo largo del hilo, Malebrán relata por qué ella acepto entregar dicho premio, a pesar de todo lo que significaba, aprovechando también de homenajear a Benjamín Mackenna, de quien dijo, entre otras cosas que: “Armonizaba como pocos, cantor y guitarrista, líder de un grupo legendario (pero de verdad, no eso que dicen de un cabro con 3 canciones)”

Para finalizar, la cantante nacional reflexionó acerca de las críticas. “Era obvio que me llegarían palos a mí también, algo de lo que estoy acostumbrada, pero mi atención siguió puesta en tratar de descifrar cuál es la línea de corte entre lo que hacemos y lo que pensamos fuera de nuestra entrega artística. Inimaginable que en 15 años sería + difícil…Lo encuentro súper injusto y egoísta”.

