Denisse Malebrán: “Con Saiko no estamos inventando algo para ir a Lollapalooza, tenemos motivos suficientes para estar ahí representando la música en Chile”

Saiko celebra 25 años de carrera y para ello prepara una serie de presentaciones, una de ellas en Lollapalooza. Además, una de las bandas más importantes del pop nacional contemporáneo lanzó un disco en octubre del año pasado.

En este contexto cargado de emociones y proyectos, la líder de la banda, Denisse Malebrán, conversó con Radio Duna sobre todo este proceso y reflexionó de los años de Saiko en el “circo”.

Están cumpliendo 25 años de carrera, ¿cómo viven esa celebración en este momento?

Saiko es una banda que se ha mantenido 25 años vigente, lo cual no es fácil en un mercado tan pequeñito como el nuestro, en un mundo siempre en vías de desarrollo, como el del espectáculo y la cultura nacional. Nos sentimos supersatisfechos con el recorrido. En octubre lanzamos un disco, recibió buenas críticas y comentarios del público. Hicimos el lanzamiento en el teatro Oriente y estuvo lleno. Esto nos hace llegar al Lollapalooza muy satisfechos de lo que vamos a mostrar, no es que estemos inventando algo para ir, sino que tenemos motivos suficientes para estar ahí representando la música que hacemos en Chile y en mi caso, como mujer líder de una banda, que ya casi ni existen.

Más allá de las críticas del disco, ¿cómo lo recibieron ustedes?

A nosotros nos hace mucho sentido hacer música que nos gusta. Nunca hemos hecho música para quedar bien con alguien. Si fuese así hubiéramos hecho algo más comercial o de moda. Cuando partidos estaba el boom del sonido penquista y salimos con música y secuencias más electrónicas. Cuando llegó la nueva era del pop chileno nos largamos, por otro lado, y lo mismo en un disco como Las Horas que hablaba de un tema político, en años en que las bandas pop no se involucraban en política. Nunca hemos estado siguiendo lo que se consume rápido y hemos apostado por lo que a nosotros nos gusta. Eso nos ha dejado siempre un resultado muy rico.

Drama no es un disco comercial, no tiene el tinte de lo que hoy es la música pop, la música urbana, y seguimos apostando por el otro camino que son las melodías, las armonías y el contenido lírico en base a otras temáticas. Estamos súper conformes con el resultado, pero al mismo tiempo con esa madurez de entender que apostar por esto tiene un riesgo que es que no te va a tocar ninguna radio, pero el disco nos gusta como queda y su contenido.

¿Cómo ha logrado mantener esa apuesta de la que habla?

Lo que lo hace posible es el público, porque si no existiera un público al que le gusta Saiko, probablemente en un par de año pierdes el entusiasmo y terminas retirándose, que es lo que le pasa a muchos buenos músicos. En ningún caso quiero decir que un proyecto exitoso es mejor que otro.

¿Cómo fue el proceso de volver al estudio a grabar un disco?

Es distinto, porque requiere un momento de concentración, guardarte de la exposición para poder entregar en ese trabajo el resultado mejor logrado que puedes tener y creo que eso lo logramos. De alguna manera pudimos transmitir la emoción de lo que impulsó este disco: rupturas y un quiebre profundo. Al menos toda la gente que lo ha escuchado me dice que sintieron las canciones y ya con eso uno se da por pagado.

Saiko, hoy

¿Se sienten referentes del pop chileno?

Cuando uno lleva más años siente que algo ha aportado a lo que es para otro músico observar, conocer otro tipo de proyectos. En ese sentido uno puede ser algún tipo de referente, pero lo tomamos con mucha humildad. No creemos que somos más importantes que otras cosas. Cuando uno hace música no solo se nutre de más música, sino que también de películas, libros, de las calles por donde transita. Uno es algo más de lo que finalmente influye, no siento que uno vaya a hacer música solamente porque le gusta una banda o al menos los que hacen eso se nota mucho y tampoco lo siento así en nuestro caso.

Sobre eso, ¿cómo ven su presentación en Lollapalooza?

Lo tomamos como una oportunidad de poder llegar a un público que no necesariamente te conoce, aunque Saiko sea conocido y tengamos varios años de circo, no toda la gente nos conoce, de hecho, las nuevas generaciones por cierto que están alejadas de la música que hacíamos en los 90´. Siempre va a ser una bonita oportunidad estar en ese escenario.

¿Cómo se preparan para el show?

Nos hemos preparado haciendo distintas pruebas de setlist de cambio en orden de canciones. Vamos a ir al festival con dos coristas, que es un formato nuevo que estrenamos en el concierto de lanzamiento en el teatro Oriente y pudimos mostrarlo en un concierto masivo. Es una forma osada de mostrar esta nueva versión de Saiko, porque vamos a tocar varias canciones del disco nuevo, y eso es un riesgo siempre, pero estamos súper confiados en que va a cobrar sentido el porqué estamos en el festival. No queremos apostar a que Saiko es lo que hizo hace 15 o 20 años atrás también es lo que está haciendo ahora.