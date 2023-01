Murió Bruce Geowers, director del icónico video de Queen: “Bohemian Rhapsody”

Según medios estadounidenses, Bruce Gowers murió el pasado domingo en Santa Mónica, California, a raíz de una infección respiratoria aguda.

El inglés, que comenzó su carrera como director en la BBC, primero trabajando de asistente de producción y cámara, llegó al peak de su carrera con la realización del icónico videoclip musical de Queen.

Gowers había grabado dos clips promocionales de Queen antes de “Bohemian Rhapsody”, sin embargo, aquellas imágenes desee clip se convirtierón en una parte imborrable de la historia del rock.

La producción de “Bohemian Rhapsody” se convirtió en un referente para los videoclips que vendrían a continuación, puesto que demostró ser una de las herramientas de marketing musical más potentes creadas hasta la fecha. La obra audiovisual se registró en solo cuatro horas y costó 4.500 libras, unos 4.5 millones de pesos chilenos.

Otros videoclips elaborados por Bruce Gowers fueron: “Somebody to Love”, también de Queen; “Rockaria!” de Electric Light Orchestra, “Hot Stuff” de The Rolling Stones y “Rock With You” de Michael Jackson.

Actualmente, Bohemian Rhapsody cuenta con más de mil quinientos millones de visualizaciones en YouTube.