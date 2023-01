“Los rockeros que hacen música estúpida se llenan de dinero, mientras que los artistas valiosos llevan una vida dura”: El flaco Spinetta cumpliría 73 años

Luis Alberto Spinetta, ídolo de músico y fanáticos, nació un 23 de enero de 1950. Y años después de su muerte, en 2015 el día de su nacimiento se celebra el Día Nacional del Músico en Argentina.

La obra de Luis Alberto Spinetta es una de las más recordadas e influyentes de la historia en Latinoamérica y Argentina. El músico inició su carrera en la segunda mitad de los sesentas junto al grupo Almendra y desde entonces no paró de cautivar al público con canciones memorables como “Muchacha ojos de papel”, “Bajan” o “Seguir viviendo sin tu amor”.

Ídolo

“Luis es mi ídolo. Sigue siendo mi ídolo. Pasa que éramos dos ídolos muy ídolos y entonces a mí se me hacía raro estar con él”, explicó en una ocasión Charly García.

“Si hay un sueño cumplido, es este”, exclamó Gustavo Cerati luego de interpretar juntos “Bajan” en el Estadio Vélez Sarsfield en 2009. En la misma instancia, Spinetta y García tocaron “Rezo por vos”, una canción que tiene versiones de ambos músicos.

El cantautor argentino formó diferentes agrupaciones a lo largo de sus trayectoria, entre las que destacan Almendra (1967-1970), Pescado Rabioso (1972-1973), Invisible (1974-1976) y Spinetta Jade, entre muchos otros proyectos.

En total, el músico publicó 31 discos de estudio, siete discos en vivo, tres recopilatorios y una banda sonora.

El 4 de diciembre de 2009, Luis Alberto Spinetta encabezó un show histórico en el Estadio Vélez Sarsfield, durante cinco horas y media de recital. El “Flaco” interpretó sus más grandes éxitos con sus “Bandas Eternas”, es decir, todas las agrupaciones que marcaron la vida del ídolo bonaerense.

La presentación resultó una suerte de despedida a lo grande de los escenarios, pues el 24 de diciembre del 2011 su familia dio la noticia de que el artista se encontraba enfermo.

“Desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón. Estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma, y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva. Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido, y pedirles que no paniqueen, y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, etc, por lo tanto todo lo que lean al respecto es falso. Pertenezco a Conduciendo a Conciencia, y les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir no deben beber. Gracias. Los quiero mucho. Felices Fiestas. Luis”, decía la carta publicada en Twitter.

Casi dos meses después, un 8 de febrero de 2012 “El Flaco” dejaba atrás una vida llena de éxitos. El músico argentino era un asiduo fumador, lo que le produjo un cáncer de pulmón que acabó con su vida a los 62 años. Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata.

El 2020, Natgeo lanzó el primer capítulo de la segunda temporada del programa Bios. Vidas que marcaron la tuya, dedicado a repasar la vida y el legado del músico bonaerense.