El hijo de Taylor Hawkins fue galardonado con premio a mejor interpretación por concierto en homenaje a su fallecido padre

Shane Hawkins, hijo del fallecido baterista de Foo Figthers, fue premiado a mejor interpretación en batería por su intensa y emotiva actuación en el concierto tributo a su padre.

Este reconocimiento fue entregado por Drumeo, un sitio web para bateristas con cursos y clases, que anualmente premia a los mejores bateristas en su campo.

El joven baterista recibió el premio con un discurso en el que agradeció a su padre en primer lugar, y a su familia, a la familia de Foo Fighters y a sus mejores amigos.

Gracias por apoyarme y ayudarme a subir ahí y dar un tremendo show, en el nombre de mi papá” señaló Shane Hawkins.

A performance that deeply touched the drumming community & beyond. 🦅

Listen to Shane Hawkins’ acceptance speech for “Performance Of The Year” at the #DrumeoAwards.❤️

Thanks for your courage & passion in a performance that inspired us all. 🙏🏼#Drumeo #ShaneHawkins #FooFighters pic.twitter.com/Okizg7JkEA

— Drumeo (@drumeo) February 1, 2023