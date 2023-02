Lo peor de lo mejor: Rolling Stones elige los 50 álbumes horribles de genios musicales

La revista Rolling Stone ha publicado otra lista que seguramente dará de qué hablar. Siguiendo su controvertida lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, la revista ahora ha estrenado el ranking de 50 álbumes genuinamente horribles de artistas brillantes.

Si bien el lanzamiento de Kanye West en 2018, Ye, encabeza la lista, varios rockeros son reconocidos por sus horribles discos, incluidos The Velvet Underground , Yes , Bob Dylan, John Lennon y Yoko Ono .

Los peores

Abriendo la lista en el número 50 se encuentra el disco It’s Hard de The Who (1982), y en el #48 se encuentra Van Halen III (1998) de Van Halen, en su formación con Gary Cherone de Extreme. Más adelante se encuentra Around The Sun de R.E.M.

En el #43 Rolling Stone puso St. Anger (2003) de Metallica, un disco que capturó a Metallica en su peor momento, con James Hetfield post-rehabilitación por alcoholismo, la renuncia del bajista Jason Newsted y una polémica con Napster que enterró su popularidad. Además, la producción del disco es notoriamente mala.

George Harrison aparece en el #19 de los álbumes horribles con su disco Gone Troppo (1982), producido por un George Harrison que estaba casi retirado pero por contrato aún le debía un disco a Warner Bros.

Los álbumes que se encuentran entre los 10 principales incluyen:

10. Mardi Gras (1972) de Creedence Clearwater Revival

9. American Dream (1988) de Crosby, Stills, Nash, and Young

8. Fun In Acapulco: Original Soundtrack (1963) de Elvis Presley

7. Unfinished Music No. 1: Two Virgins (1968) de John Lennon y Yoko Ono

6. Forbidden (1995) de Black Sabbath

5. Down in the Groove (1988) de Bob Dylan

4. Metal Magic (1983) de Pantera

3. Union (1991) de Yes

2. Squeeze (1973) de The Velvet Underground

1. Ye (2018) de Kanye West

La lista también incluye el último proyecto discográfico de Van Morrison , Volumen 1 , The Bridge de Billy Joel , St. Anger de Metallica , Leather Jackets de Elton John , Never Let Me Down de David Bowie , George Harrison Gone Troppo y Give My Regards to Broad Street de Paul McCartney .

Revisa el listado completo de Rolling Stone aquí.