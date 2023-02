Controversia en el Festival de Viña por canción de Alejandro Fernández con apología al femicidio

El Festival de Viña tuvo su tercera noche con una presentación a cargo de Alejandro Fernández. Aunque la actuación transcurrió con normalidad al principio, fue la interpretación de su canción “Mátalas” lo que causó controversia en las redes sociales de manera inmediata.

La letra de la canción, lanzada en 2003, contiene apologías al femicidio, lo que generó fuertes críticas. “Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres”, dice la letra.

Entre las reacciones más destacadas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres manifestó, su preocupación por dar espacio a mensajes como este en eventos masivos como el Festival de Viña, señalando que la violencia contra las mujeres es un problema latente y urgente de erradicar y que esta canción es una de sus muchas manifestaciones.

La exministra Karla Rubilar también se pronunció al respecto. “Si bien la canción #Mátalas es metáfora, en un Chile q vive el flagelo del femicidio, un coro q dice “Consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres”, NO DEBERÍA tener la vitrina del festival”.

El “acoso” a la modelo

Más tarde vendría otra pólemica, precisamente cuando recibió el primer galardón, El Potrillo fue cuestionado por los internautas al coquetearle a la modelo que le entregó el premio. “Ay que gaviotota.. ¿Tú eres la morenaza gaviota?”, dijo Fernández.

Al retirarse la modelo, el intérprete de “Me Dediqué A Perderte” gritó “¡Celebremos como los campeones!”, pero también respondió a una pregunta hecha por el animador Martín Cárcamo. “Hoy día qué te está temblando” le consultó, recordando que la primera vez de Fernández en la Quinta Vergara aseguró que le tiritaban las piernas. “Algo que está entre las piernas”, expresó.

Sin embargo en conversación con Radio Bío Bío, la modelo sostuvo que la gente “puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido y no pesco”. “La gente se pone como ‘no, es que la están denigrando’, pero no pasa nada (…). Para mí ese comentario no me afecta en nada“.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, agregó.

La modelo también compartió un video del momento con la frase “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en lo absoluto lo que piensen las pañuelo verde jajajaja BASADO”

