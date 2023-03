¿Posible vuelta de Oasis?: Liam Gallagher elogia la nueva canción de Noel

El viernes pasado, High Flying Birds, el conjunto de rock inglés liderado por Noel Gallagher, publicó una reciente canción llamada “Dead to the World”, perteneciente a su cuarto disco Council Skies.

Este estreno resultó inesperado tanto para los seguidores del músico como para su hermano, quien expresó su opinión acerca del tema en plataformas digitales.

“¿Cómo es posible que un individuo tan mezquino pueda componer una melodía tan hermosa?”, manifestó, escribiendo “Conociéndome a MÍ conociéndote a TI como eras LG x”, escribió en un tweet el ex miembro de Oasis.

How can such a mean spirited little man write such a beautiful song knowing ME knowing YOU as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 24, 2023

Hasta el momento, Noel Gallagher no ha dado respuesta a estos comentarios.

“Dead To The World” es el siguiente sencillo que sigue a los anteriores adelantos de su próximo disco, “Easy Now” y “Pretty Boy”, este último remezclado recientemente por Robert Smith, líder de The Cure. Gallagher se refirió a “Dead To The World” como una canción con un “aire sombrío” y “diferente a todo lo demás” que ha creado, según informa NME.

¿Posible vuelta de Oasis?

Ante este comentario, no tardó en surgir una avalancha de comentarios y respuestas por parte de los seguidores del músico, quienes manifestaron su acuerdo o desacuerdo con él. “¿Fue eso un halago o una crítica?” preguntó una cuenta, a lo que Gallagher respondió: “Ambas cosas ¿Te parece bien?”.

Otras personas reaccionaron de forma similar, como aquella que inquirió: “¿Cuál de tus temas crees que trata sobre ti?”. “Todos”, afirmó el músico. Hubo también un usuario que le comentó: “Cuando escuché la canción, lo primero que pensé fue que necesitaba ser interpretada por Liam”, a lo que Liam Gallagher replicó, “SIEMPRE”.

Which of his songs do you think it’s abou you? — meri (@merilettier) March 24, 2023

Las especulaciones sobre la reunión han sido constantes en los últimos años, y surgieron en una entrevista en la portada de NME hace tres años, cuando Liam afirmó que el monumental acontecimiento “iba a ocurrir muy pronto”. Actualmente no se ha hablado de planes oficiales para una reforma de Oasis, aunque Noel declaró en enero que “nunca diría nunca” al respecto.