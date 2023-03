Adele se transforma en la reina de Las Vegas: Extiende conciertos y hará una película

Adele comunicó que llevará a cabo 34 actuaciones adicionales en Las Vegas desde junio hasta noviembre y tiene en mente presentar una película de sus conciertos.

El más reciente espectáculo de la serie Weekends With Adele (Fines de semana con Adele) de la artista británica tuvo lugar el sábado pasado y fue el último de los 34 conciertos ofrecidos desde noviembre en el Las Vegas Strip.

De acuerdo a lo comentado por sus reresentantes, los shows se reanudarán en el Colosseum del Caesars Palace a partir del 16 de junio y se prolongarán hasta el 4 de noviembre.

Los conciertos de junio estarán grabados y transmitidos como un programa especial de actuaciones, poniendo así fin a los rumores acerca de su porvenir en el Colosseum, Adele anunció a una audiencia que agotó las entradas el sábado por la noche su regreso en junio y mencionó la película, según recoge Los Angeles Times.

“Ofrecer presentaciones para 4.000 personas en 34 fechas no es suficiente, lo sé”, declaró Adele. “Por eso regresaré por unas semanas en junio y voy a estrenarlo para tener la seguridad de que cualquiera que quiera ver este show pueda hacerlo”, concluyó.

El año pasado, Adele suspendió sin fecha definida su espectáculo regular en Las Vegas con solo un día de anticipación a su primera actuación.

“Lamento haber esperado hasta el último minuto. Habría sido una presentación muy mediocre y no podía permitirme hacerlo”, explicó en ese momento.”La gente notaría que no quería estar allí si me veían en el escenario”.