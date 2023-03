Mira bien: El reino, la ruina y la resurección del soft rock

El documental Sometimes when we touch explora el fenómeno del soft rock. La serie de tres partes, estrenada en la plataforma de streaming Paramount+, hace un recorrido por el ascenso del género durante los setenta, su caída de gracia durante las siguientes dos décadas y su eventual resurrección en el nuevo milenio.

Ignacio Olivares comentó, “es un documental de 3 partes que habla del reino, la ruina y la resurrección del soft rock, un genero que en los años 70 mató. Era impresionante su presencia en listas, radios y recitales, la gente parecía embobada con el genero.”

Su nombre proviene de la balada compuesta en 1977 por el canadiense Dan Hill y Barry Mann y que ha sido reinterpretada por Cleo Laine y James Galway, Rod Stewart, Tina Turner, Tammy Wynette y hasta el boxeador Manny Pacquiao.

“En el soft rock los artistas empezaron a mostrar un poco más sus sentimientos, a abrir su corazón, porque con el fin de los años 60 terminaron con esa onda social de la música que la hacia funcionar como una declaración de principios”, agregó Olivares.

