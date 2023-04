Florence + The Machine, Radiohead y Faith No More estarán en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia 3

Nuevos detalles se han dado a conocer de lo que será Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la nueva película del Marvel Cinematic Universe, y aAunque todavía falta cerca de un mes para poder verla, ya tenemos la lista de artistas que serán parte de su banda sonora.

Entre los destacados se encuentra una versión acústica de Creep de Radiohead, Crazy On You de Heart, Reasons de Earth, Wind And Fire, We Care a Lot de Faith No More, I’m Always Chasing Rainbows de Alice Cooper y Dogs Days Are Over de Florence + The Machine.

Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se estrenará el 5 de mayo, pero ya se puede al menos tener acceso al soundtrack, el cual además estará en vinilo y desde ya se puede pre-ordenar desde la web de Disney.