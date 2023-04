Los británicos votaron por sus mejores canciones y eligieron “Live Forever” de Oasis como la número 1

Convocados por Radio X, una de las más importantes del Reino Unido, más de 10 mil personas votaron por las mejores canciones británicas de todos los tiempos.

Este ejercicio es algo que hacen todos los años, por lo que las canciones que han ocupado el ranking han ido cambiando. Entre las canciones que destacaron este año, se encuentran clásicos del pop, muchos de los años 90 y, específicamente, Oasis fue la banda que arrasó en esta oportunidad.

Con 16 temas dentro del listado, la icónica banda de los hermanos Gallagher se quedó, además, con el primer puesto con su canción “Live Forever”. A ellos, le sigue Arctic Monkeys que se quedaron con 12 canciones dentro de la lista.

Claro que, cosas impensadas pasaron, como que “Under Pressure”, la mítica canción de David Bowie junto a Queen, quedó en el puesto 92 y “Dogs Days Are Overde” de Florence + The Machine está en el 91.

Estos son las 10 primeras

1.”Live forever”de Oasis

2. “Slide Away” de Oasis

3. “Bohemian Rhapsody” de Queen

4. “505” de Artis Monckeys

5. “Seventeen Going Under” de Sam Fender

6. “I Am The Resurrection” de The Stone Roses

7. “Champagne Supernova” de Oasis

8. “Wet Dream” de Wet Leg

9. “Gimme Shelter” de The Rolling Stones

10. “Insomnia” de Faithless

Revisa el listado completo aquí.