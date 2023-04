Morrissey alista su regreso a Chile: ¿Qué es lo que no debes hacer en un concierto de “Moz”?

Morrissey alista su regreso a Chile. Uno de los artistas británicos más brillantes y controvertidos de las últimas décadas aterrizará en el país para el segundo semestre.

La última vez que el artista estuvo en el país fue en 2018, con un concierto doble en el Gran Arena Monticello y en el mismo Movistar Arena.

Hace unos días, su web oficial anunció que vendrá a Centro y Sudamérica en septiembre y octubre. “Las fechas completas se anunciarán en breve”, era el escueto mensaje de la plataforma digital.

Según Culto, “fuentes de la industria de recitales” a las que tuvieron acceso, no solo confirmaron que Morrissey efectivamente incluirá a Chile en su gira. Sino que también tendrían una fecha más concreta.

El medio aseveró que “Morrissey realizará una gira por Centro y Sudamérica durante los meses de septiembre y octubre de este año. Las fechas completas se anunciarán en breve.”

También se está resolviendo el lugar, pero una opción con altas posibilidades sería el Movistar Arena del Parque O’Higgins. Las coordenadas oficiales se difundirán en los próximos días.

Se espera que su sexta visita al país sea un show de grandes éxitos, pero donde también aprovechará de mostrar parte del material que aún no puede estrenar en disco, atado entre líos contractuales y entuertos diversos.

Lo que no debes hacer en un concierto de Morrissey

-Usar productos de cuero o plumas

En el Festival de Viña de 2012 la animadora Eva Gómez debió sacarse las plumas de su abrigo para evitar la molestia de la estrella, un defensor acérrimo del mundo animal. “Morrissey es vegano, entonces efectivamente cuando supe preferí sacármelo. Soy súper respetuosa con la gente, lástima que él no haya sido respetuoso con este festival”, dijo en ese entonces la animadora del Festival.

-Mirarlo con mala cara

Otro quien sufrió de las particularidades del artista fue Cristián Sánchez, quien fue sacado de la Quinta Vergara debido a “tener una actitud desafiante con el cantante”.

“Te tienes que ir, porque estás en actitud desafiante”, fue la frase que, según el animador, le dijo un productor del cantante.

Sánchez había sido el único miembro del jurado que no se plegó a la determinación de retirarse de la Quinta Vergara, en protesta por la suspensión de la competencia folclórica, y volvió a las primeras filas para ver la presentación del ex líder de The Smiths.

Otras de las exigencias de Morrissey en la Quinta Vergara fue no encontrarse con nadie en backstage, lo que obligó a aislar a jueces y competidores en camarines.

-Consumir productos animales

El artista exigió que en el Fauna Primavera de 2015 no hubiese carne, por lo que se volvió vegetariano para recibirlo el 14 de diciembre.