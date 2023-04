“Disfrutar de Amy en sus propias palabras”: Basado en sus diarios personales, lanzarán libro de Amy Winehouse

“Amy Winehouse: In Her Words” es el libro que mostrará la fallecida cantante en una mirada íntima. Basado en sus diarios de vida, el libro mostrará sus pensamientos más profundos, ideas y sentimientos.

De acuerdo a lo publicado por Rolling Stone, la publicación cuenta con el consentimiento de sus padres, quienes comentaron a través de un comunicado: “Esta hermosa nueva colección de notas y reflexiones de Amy muestra otro lado de Amy: su lado divertido e ingenioso. Queríamos compartir esto con los fanáticos de Amy para que ellos también puedan disfrutar de Amy, en sus palabras”.

Pensado para ser lanzado el 29 de agosto de este año, dos semanas antes del que sería el cumpleaños número 40 de Winehouse, quien murió a los 27 años.

Las recaudaciones del libro que saldrá de la mano deHarperCollins, irán a la fundación.

Coming this August, a new book, Amy Winehouse: In Her Words, will shine a spotlight on Amy’s incredible writing talent, her wit, her charm and lust for life.

