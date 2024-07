José Miguel Insulza y elecciones en Venezuela: “Creo que la única posibilidad de que gane (Maduro) es con fraude o desconociendo”

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió en Duna en Punto, a las elecciones en Venezuela que se celebran este domingo siendo claro en que “serán decisivas”, agregando que “el gobierno de Maduro ha hecho todo lo posible para evitar que mucha gente vote por la oposición, para empezar por los que viven en el exterior, que no se han podido inscribir para votar”.

Sobre las advertencias bélicas que ha realizado Maduro, el senador dijo que” muestra que Maduro está un poco desesperado y cuando se desespera es capaz de decir cualquier cosa. Pero creo que es realmente difícil que los militares lo acompañen en una aventura de fraude (…) poder acompañarlo en algo como lo que ocurrió en Chile, una transición pacífica”.

Frente a la posibilidad de que Maduro pierda y no reconozca el resultado, Insulza dijo que Venezuela ha sobrevivido gracias a que puede seguir vendiendo petróleo “por lo tanto una suspensión de la compra de petróleo sería catastrófico para ellos”.

Y con respecto a nuestro país, expresó: “No soy partidario de romper relaciones porque no nos guste el resultado de las elecciones(…) Pero creo que la única posibilidad de que gane es con fraude o desconociendo”.

Insulza respaldó que el Presidente Gabriel Boric se manifestara frente a los últimos dichos de Maduro, llamándole la elecciçon “uno tiene derecho a pedir que existan elecciones pacíficas y que todo el mundo salga a votar”.

Sobre el problema migratorio dijo que “nuestro problema es que no estamos recibiendo de Venezuela la cooperación que deberíamos recibir”.

Veto presidencial

Sobre el veto que presentó el Presidente Boric para las próximas elecciones, el senador fue claro al manifestar “yo he votado en contra desde el principio. El proyecto era para la elección en dos días y el resto se lo colgaron después. Yo estoy votando en contra de eso, pero creo que va a ser aprobado (…) La multa no me parece que haya”.

Agregando que “la gente que tiene dinero no le da ni frío ni calor pagarla, y que la que no tiene, es un alto ingreso familiar”.