Wham! Está celebrando 40 años: ¿Qué harán?

Wham! cumple 40 años y para celebrar sus cuatro décadas se publicará la caja deluxe WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven.

Este lanzamiento será el 7 de julio en distintos formatos: una caja deluxe con 12 vinilos de 7 pulgadas con todos los singles – además de contenido adicional y memorabilia – , una caja de 10 CD, 2 vinilo de color, 2 vinilo negro, CD y digital, ya disponibles para reserva.

Además, Netflix estrenará el próximo 5 de julio el documental sobre el dúo dirigido por Chris Smith (Tiger King, Sr.) y producido por John Battsek (The Deepest Breath) y Simon Halfon (Supersonic).

“En 1982, los mejores amigos y todavía adolescentes – George Michael y Andrew Ridgeley – se lanzaron a conquistar el mundo como Wham!. Ahora, por primera vez, se cuenta la increíble historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de éxitos de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales. El documental muestra su increíble viaje de amigos de la escuela a superestrellas, con un acceso sin precedentes al archivo personal de ambos, que incluye imágenes y entrevistas nunca vistas”, dice la sinopsis del documental.

Éxito tras éxito: “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go Go”, “Freedom”, “I’m Your Man” y, por supuesto, “Last Christmas”, se convirtieron en uno de los grupos de pop de mayor éxito mundial de la década de 1980, vendiendo más de 30 millones de discos en todo el mundo.