¿Te gusta escuchar canciones tristes?: No eres el único

¿Estás triste y recurres a tu playlist más melancólica? No estás solo. Es una práctica bastante habitual y que se puede replicar también con películas o con libros.

Es por esto que un grupo de filósofos y psicólogos intentaron buscar la explicación de esto publicando un estudio en el Journal of Aesthetic Education.

363 personas participaron de una encuesta realizada en 2016 para buscar qué hay detrás de esto. Las respuestas se clasificaron en tres categorías. En primer lugar, las canciones tristes les hicieron sentir ira, desesperación, ira y melancolía, pero también una suave tristeza y autocompasión. Y por otro lado, algunas personas afirmaron sentir una dulce pena, algo así como una punzada de consuelo agradable.

Por su parte, el psicólogo musical de la Universidad de Uppsala en Suecia, Patrick Juslin, postuló que la música provoca tristeza debido al ritmo de esta, la que se podría sincronizar con el cuerpo humano a través de los latidos del corazón o con un mal recuerdo.

Si bien no se pudo comprobar que la empatía que se siente al escuchar canciones tristes es con quien está cantando con nosotros mismos, el musicólogo de la Universidad de Durham en Inglaterra, Tuomas Eerola, expuso en un experimento que las personas más empáticas son más propensas a sentirse emocionados cuando escuchan música triste. “Están dispuestos a involucrarse en este tipo de tristeza ficticia que les trae la música”, aseguró a The New York Times.