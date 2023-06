The Weeknd y Madonna juntos para “The Idol”

The Weeknd liberó su nueva canción titulada “Popular”, la cual será parte de la banda sonora de “The Idol”, la serie de HBO que protagonizará desde este domingo 4 de junio.

El tema une por primera vez a The Weeknd y Madonna, en colaboración con el rapero Playboi Carti. Está es la segunda canción que el artista lanza para la serie, después de “Double Fantasy” con Future.

“Hay todo un disco completo en torno a la serie. No he sido tímido a la hora de hacer música. Ha sido otro elemento que añadir a mi por otra parte abarrotada agenda”, comentó The Weekd en entrevista con The Interview.

“Me he inspirado en The Wall y Purple Rain y en la época cuando Bowie estuvo haciéndolo, e incluso en películas como Shaft. La música te cuenta literalmente la historia. Pero quería llevarlo a otro nivel. Quería desafiarme como música y sentir que era el mejor que he sido”, afirmó.

En el video de Popular podemos ver a The Weeknd en compañía de Lily Rose Depp y el resto del cast (Troye Sivan, Jenny de Blackpink) en la alfombra roja de Cannes, que fue donde se estrenó la serie.