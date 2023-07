“Atrévanse a tirarme algo y los mato”: El ultimátum de Adele a los fanáticos que lanzan cosas en los conciertos

Episodios extraños y dolorosos han vivido artistas producto de objetos que han sido lanzados por los fanáticos en los conciertos. Por ejemplo Bebe Rexha fue golpeada con un celular en la cara mientras que a Pink le tiraron una bolsa con las cenizas de la madre de uno de los asistentes a su concierto.

Una cantante quien no aceptará malos comportamientos en sus presentaciones es Adele, quien hizo una divertida advertencia a sus fanáticos. La artista se refirió a la pérdida de “etiqueta” en los conciertos en el último tiempo, donde los asistentes parecen no saber comportarse en estos eventos musicales.

“Los desafío. Atrévanse a tirarme algo y los mato”, advirtió Adele ante las risas de los presentes. Todo esto mientras tenía una pistola lanza camisetas en sus manos, para lanzarle merch a los fanáticos presentes.

“Dejen de tirarle cosas a los artistas cuando lo puedes disparar a la gente”, continuó Adele tras lanzar una polera al público, explotando en risa por la situación.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

— Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023