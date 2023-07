Policía británica confirmó que Sinead O’Connor fue encontrada inconsciente en su departamento, pero su muerte “no está siendo tratada como sospechosa”

El mundo entero sigue conmocionado por la muerte de Sinead O’Connor y hoy, la policía londinense entregó más detalles sobre el deceso de la cantante que tenía 56 años.

De acuerdo a lo informado, O’Connor fue encontrada inconsciente en su departamento al que se había mudado hace pocas semanas.

De hecho, en su twitter el 9 de julio publicó un video desde su nuevo departamento donde dice: “Haré un video porque algunos de ustedes están diciendo que no creen que es mi cuenta; es mi cuenta. Pero no te preocupes, voy a ser una buena chica.

Hey, some folks been asking I make video to prove identity .. Now, I’ve been up all night listening to Hindu Aestheticism books on You Tube. And Madonna’s stylist told me to eat a giant dick just now when I asked if she/he/they would rush over.. so deal with it ; ) pic.twitter.com/U4YOgdYuBj

