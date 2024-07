“EPOC”: Confirman causa de muerte de Sinéad O’Connor

Este 26 de julio recién pasado se cumplió un año desde la muerte de una de las cantantes más trascendentales y disruptivas de los 90´s, Sinéad O’Connor.

Si bien, en un comienzo se comentó una serie de tesis en torno a la razón del descenso de la irlandesa, pero no fue hasta esta semana que se hizo público y se confirmó la real razón de la muerte de la artista.

De acuerdo al medio Irish Independent, O’Connor murió producto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y por asma bronquial, sumado a una infección del tracto respiratorio.

En concreto, el certificado de defunción que fue registrado por el exesposo de la autora de Mandinka y uno de sus cercanos hasta el último día, John Reynolds, expone que la cantante tuvo una “exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior”.

Pese a ello, de acuerdo al medio antes citado, Sinéad O’Connor sufrió de una serie de complejidades de salud luego de que su hijo, Shane, quien se suicidó a los 17 años en 2022, lo que finalmente desembocó en su muerte.

De hecho, la artista no ocultó nunca las distintas dificultades que vivió luego del descenso de su hijo. “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, llegó a escribir en Twitter.

Más adelante, O’Connor escribió: “Lo lamento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. Lamento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.