Dos semanas antes de morir Sinead O’Connor denunció que vivía bajo la amenaza de una persona “violenta”

A solo semanas de la muerte de Sinead O’Connor se conoce que la cantante había denunciado a través de su cuenta de Twitter que dos personas la estaban acosando.

El pasado 15 de julio la cantante escribió que “un depredador sexual masculino extremadamente perturbado” la estaba acosando y además “preparaba a fans femeninas vulnerables en mi página de Twitter afirmando ser mi novio”.

Y hacía una advertencia: “Nuevamente, NUNCA se involucre con nadie que diga ser alguien. Hay legiones de demonios por ahí. Y de todos modos estoy soltera.”

En un siguiente tuit O’Connor contó de otro acoso, ahora de parte de una mujer que era muy “violenta”.

Also a warning, previously an extremely disturbed male sexual predator pretended to be me on Twitter: Please NEVER engage with anyone claiming to be any celeb, without confirming they are who they say they are. This can be achieved by contact with their management

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 15, 2023