La subasta “democrática” de artículos que fueron de Freddie Mercury

Sus extravagantes vestuarios, borradores manuscritos de “Bohemian Rhapsody” y el piano de media cola que usó para componer los grandes éxitos de Queen, son parte de los 1.400 artículos personales de Freddie Mercury que formarán parte de una exposición gratuita en la casa de subastas Sotheby’s de Londres antes de su venta.

Esta colección que había quedado en manos de la ex esposa y amiga íntima de Mercury, Mary Austin, permaneció intacta en su mansión del oeste de Londres durante 30 años desde su muerte en 1991.

En conversación con la BBC, Austin de 72 años dijo en abril que decidió vender casi todos los artículos para “cerrar este capítulo tan especial en mi vida” y “poner mis asuntos en orden”.

Entre los cientos de tesoros personales de Mercury se encontraban borradores nunca vistos de los éxitos “Don’t Stop Me Now”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”.

Se espera que el borrador escrito a mano de “Bohemian Rhapsody”, que muestra que Mercury experimentó con el nombre de la canción como “Mongolian Rhapsody” antes de cambiarlo, alcance entre 800.000 y 1,2 millones de libras esterlinas (entre unos $900 millones y $1,3 mil millones).

“Tenemos borradores de casi todas las canciones que Freddie Mercury escribió durante la década de 1970”, dijo Gabriel Heaton, especialista de la casa de subastas. “Contamos con extensos borradores de trabajo que realmente muestran cómo se desarrollaron las canciones, cómo cambiaron, cómo tomaron forma de la manera más maravillosa”.

Entre los objetos más preciados del artistas está el amado piano de media cola Yamaha de Mercury, cuyo precio estimado de venta es de 2 a 3 millones de libras esterlinas (entre $2,2 mil millones y $3,4 mil millones). Sobrevivió a varias mudanzas, ocupó el lugar más prominente de su mansión y fue el corazón de la historia musical y personal de Mercury desde 1975 hasta su muerte, dijeron los subastadores el jueves.