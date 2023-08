Dos años sin Charlie Watts: Así lo recuerda The Rolling Stones

Pareciera que fue ayer, pero no es así. Ya han pasado dos años de la muerte de Charlie Watts, baterista durante casi 60 años de The Rolling Stones.

Corría 1963 cuando el virtuosismo de Watts llegó a la banda de Mick Jagger y Keith Richards. Conocido por ser un gran baterista en la escena de R&B de Londres, su unión a The Rolling Stones fue vista como un gran honor. Alguna vez Keith dijo: “Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios”.

Su muerte, a los 80 años, enlutó una escena que lo ungió como uno de los representantes de la era dorada de la música popular.

Con una biografía autorizada, dedicatorias y homenajes, The Rolling Stone ha mantenido viva la imagen de Watts desde el momento de su partida.

“Lo extrañamos como amigos, dentro y fuera del escenario”, fueron laspalabras de la banda en el primer concierto que dieron sin el baterista.

Y en otra oportunidad dijeron:

“I wanted to play drums because I fell in love with the glitter and the lights, but it wasn’t about adulation. It was being up there playing.” – Charlie Watts 💙 pic.twitter.com/YsmLgKQCGj

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 24, 2023