Mick Jagger no quiere dejar toda su fortuna a sus hijos

A diferencia de lo que se piensa, son varios ricos y famosos que han optado por no dejarles herencia a sus hijos. Daniel Craig, Sting, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Bill Gates y Mark Zuckerberg son algunos de los que han comentado esta decisión.

¿Las razones?, que sus hijos conozcan lo que es trabajar duro por conseguir sus objetivos.

Y ahora se sumó Mick Jagger a esta decisión. Ad portas de lanzar Hackney Diamonds el próximo 20 de octubre con The Rolling Stones, Jagger dio una entrevista en The Wall Street Journal y ahí comentó que su descendencia no recibirá una fortuna e incluso, que está pensando en donarla.

El músico de 80 años dio una negativa ante la pregunta de si estaría dispuesto a vender su catálogo posterior a 1971 y así aumentar su fortuna. Algo que ya han hecho Stevie Nicks, Bob Dylan, Bruce Springsteen y Tina Turner.

¿Por qué Mick Jagger no quiere que sus hijos hereden su fortuna?

De acuerdo a lo que expresó el músico, “mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien”. Y planteó la posibilidad de donar dinero a organizaciones benéficas: “Tal vez hagas algo bueno en el mundo”.

Jagger tiene ocho hijos de cinco mujeres. Karis (52 años), quien tuvo con la actriz Marsha Hunt; luego tuvo a Jade (51 años) con la también actriz Bianca Jagger.

Después vienen los cuatro que tuvo con la modelo Jerry Hall. Elizabeth (39 años), James (38 años), Georgia May (31 años) y Gabriel (25 años). Más tarde tuvo a Lucas (24 años) con la modelo Luciana Giménez.

El hijo más pequeño que tiene Jagger tiene 7 años. Se llama Deveraux y nació de su relación con la bailarina Melanie Hamrick.

La fortuna

Los Rolling Stones poseen solo los beneficios de sus discos desde 1971 en adelante, algo parecido a lo que le pasó a Taylor Swift. Al respecto Jagger comentó: “La industria era tan incipiente que no tenía el apoyo ni la cantidad de gente disponible para poder asesorarte como lo hacen ahora”.

En 2022, los Rolling Stones se posicionaron en el séptimo lugar de los 10 artistas mejor pagados en todo el mundo.