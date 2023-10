Stevie Nicks no ve “ninguna razón” para que Fleetwood Mac se reúna tras la muerte de Christine McVie

Stevie Nicks, la cantante de 75 años explicó en una entrevista en Vulture que no podía imaginarse tocando con el resto de Fleetwood Mac sin su “mejor amiga” Christine, que murió en noviembre de 2022 a los 79 años.

“Cuando Christine murió, sentí que no puedes reemplazarla. Simplemente no puedes. Sin ella, ¿qué es? ¿Sabe lo que quiero decir? Era como mi alma gemela musical, y mi mejor amiga con la que pasaba más tiempo que con cualquiera de mis otros mejores amigos fuera de Fleetwood Mac”, confesó. “Christine era mi mejor amiga”.

Y agregó: “Nos protegimos unos a otros. ¿A quién voy a mirar a la derecha y que no esté detrás de ese órgano Hammond? Cuando ella murió, pensé que realmente no podíamos seguir con esto. No hay ninguna razón para hacerlo”.

Stevie compartió que ella y Christine se cubrían las espaldas en el grupo como únicas miembros femeninas. Sus comentarios se hacen eco de los realizados por su compañero de banda Mick Fleetwood, quien dijo anteriormente sobre una reunión: “Realmente creo que la línea en la arena se ha dibujado con la pérdida de Christine”.