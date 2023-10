The Rolling Stones vs The Beatles: Mick Jagger responde a los comentarios de Paul McCartney

Mick Jagger respondió a los dichos del bajista de The Beatles, Paul McCartney, quien en 2020 en una entrevista con Howard Stern, declaró que su banda era mejor que TheRolling Stones.

Las declaraciones de McCartney en su momento fueron que los Rolling Stones “estaban enraizados en el blues. Cuando están escribiendo, tiene que ver con el blues. Nosotros teníamos un poco más de influencias. Hay muchas diferencias, pero The Beatles era mejor banda”.

En su momento, en abril del 2020, Mick Jagger respondió los dichos de McCartney «es tan divertido, es un amor. Obviamente, no hay competición». Y explicó la diferencia entre las dos bandas inglesas, «la gran diferencia, es que los Stones son una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas cuando The Beatles ni siquiera hicieron nunca una gira por un estadio o un Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. Se separaron antes de que empezara ese negocio, el de las giras de verdad»

En la actualidad, a días del estreno del nuevo álbum de los Stones, «Hackney Diamonds», Jagger, volvió a abordar este tema.

En conversación con The Time, el vocalista de los Stones comenzó diciendo que «(McCartney) dijo que The Beatles eran mejores que The Rolling Stones porque nosotros éramos realmente una banda de covers de blues».

“Bueno, The Beatles también eran solo una banda de covers de blues cuando empezaron. Toda banda es una banda de covers cuando empieza, porque así es como funciona”, agregó Jagger.

El miembro de The Rolling Stones expresó que los comentarios de McCartney le sirvieron para generar momentos cómicos en sus giras. El vocalista recuerda que solía decir que “Alguien está entre el público cuando en realidad no lo está, para crear un gran momento. Así que una vez dije: ‘Paul McCartney está aquí esta noche. Subirá al escenario y tocará algunos de nuestros covers de blues”.