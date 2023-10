“Danse Macabre”: Este es el nuevo álbum de Duran Duran

Duran Duran lanzó su decimosexto álbum de estudio Danse Macabre. Esta nueva colección de canciones está hecha especialmente para Halloween y tiene un sonido más oscuro de lo habitual en la banda.

Victoria De Angelis de Måneskin, grupo que estuvo el viernes en nuestro país, aparece en el tema central del álbum. Se trata de un cover de ‘Psycho Killer’ de Talking Heads.

“Cuando conocí a Victoria, le pregunté en quién se inspiraba para tocar el bajo“, recuerda el bajista John Taylor. “Enseguida me dijo: ‘¡Tina Weymouth!’ Y le dije: ‘Yo también’. Cuando surgió la idea de versionar ‘Psycho Killer’, pensé: ‘Voy a llamar a Vic’. Le encantó la idea, ¡naturalmente!“.

Por su parte, De Angelis comentó que “recibí una llamada de John… diciendo que estaba trabajando en una versión de “Psycho Killer” y que quería preguntarme primero si quería tocar en ella. Fue una locura que uno de los mejores bajistas de la historia me pidiera que tocara una de mis canciones favoritas con Duran Duran. Una auténtica locura. Estoy muy agradecida y honrada, fue muy divertido grabar con John y él fue muy dulce conmigo y me animó a expresarme y tocar a mi manera. Siempre recordaré ese día”.

La canción que da título al disco también tiene un impresionante videoclip, dirigido por Linc Gasking. Basado en técnicas de IA es una obra maestra de animación en 3D que, en épocas anteriores, habría exigido un equipo entero, más de un año y un presupuesto considerable para su producción.

Impulsado por una actuación especial en vivo que Duran Duran grabó en Las Vegas el 31 de octubre del año pasado, Danse Macabre es la banda sonora de su fiesta de Halloween. Las 13 canciones del álbum incluyen versiones de Halloween de ‘Bury A Friend’ de Billie Eilish, ‘Psycho Killer’ de Talking Heads, ‘Paint It Black’ de The Rolling Stones, ‘Super Lonely Freak’ inspirado por Rick James, ‘Spellbound’ de Siouxsie and the Banshees, ‘Supernature’ de Cerrone y ‘Ghost Town’ de The Specials.

Además, el disco incluye colaboraciones especiales con Andy Taylor y Warren Cuccurullo, antiguos miembros de Duran Duran, Nile Rodgers y los productores Josh Blair y Mr. Hudson.

Puedes escuchar el disco completo aquí: