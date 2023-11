Roger Taylor y nuevo disco de Duran Duran: “Fue genial tener todas las fuerzas creativas originales nuevamente en la sala”

A fines de octubre, Duran Duran lanzó su decimosexto álbum de estudio Danse Macabre. Esta nueva colección de canciones estaba hecha especialmente para Halloween, con un sonido más oscuro de lo habitual en la banda.

En conversación con Rock and Pop, Roger Taylor, baterista de la banda, sostuvo que el disco “fue conceptual y para ser honesto, un proceso muy orgánico. Hicimos un show en Las Vegas, sí, el año pasado, que tenía un tema de Halloween y lo disfrutamos tanto, nos encantaron tanto los disfraces y fue tan divertido que a Nick (Rhodes, tecladista de Duran Duran) se le ocurrió la idea de convertirlo en un disco. Así que volvimos a grabar las canciones y agregamos dos o tres nuevas. Ha sido un proyecto realmente divertido porque lo hicimos desde la guata, lo hicimos confiando en nuestros instintos sin tener que volver a reescribir o revisar tanto”.

Roger comentó que la grabación del disco duró dos meses, pero aseguró que eso es tiempo récord para Duran Duran. “Nosotros somos muy perfeccionista. Nos gusta revisar todo, pero en este disco fue distinto. Confiamos y avanzamos muy rápido”, explicó.

“La última vez que realmente lo hicimos fue en Rio (1982), ese fue un disco realmente espontáneo. Fue rápido e instantáneo, y en cierto modo volvimos a ese sentimiento que es genial. Algunos de nuestros discos pueden tardar años, porque recorremos muchos caminos diferentes y seguimos regrabando y remezclando”, recordó.

De las 13 canciones del disco, siete son covers de grandes éxitos de The Rolling Stones, Billie Eilish, Talking Heads, Siouxsie and the Banshees, Marc Cerrone y Rick James. Además, cuentan con la participación de la bajista de Måneskin, Victoria De Angelis, para su versión de Psycho Killer de Talking Heads.

Además, Danse Macabre trae de regreso a integrantes históricos de Duran Duran como los guitarristas Andy Taylor y Warren Cuccurullo. Por otro, el súper productor y guitarrista de Chic, Nile Rodgers, quien ha estado a cargo de la producción de discos como Notorious (1986), Astronaut (2004) y All You Need Is Now (2010).