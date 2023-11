“Es concebible”: Peter Jackson dice que podría haber más música de The Beatles después de Now and Then

Cuando aún seguimos emocionados por Now and Then, la última canción de The Beatles, gracias a la inteligencia artificial, una puerta de tener más canciones de los fav four, se abre.

Y es que Peter Jackson, director del video de la canción y además del documental “Get Back”, dijo que la posibilidad es “concebible”, claro que no sería igual como el trabajo que hicieron con Now and Then.

Como comentó Jackson en The Times, para hacer nueva música: “Podemos tomar una actuación de ‘Get Back’, separar a John y George, y luego hacer que Paul y Ringo agreguen un coro o armonías“. Y fue claro al decir que eso sí, esta no sería una canción de The Beatles: “Sería, más que nada, “algo de fanboy”… pero el resultado sería aceptable (…) Puede que termines con una canción decente, pero no he tenido conversaciones con Paul sobre eso“.