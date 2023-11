El video de Now and then, la última canción de The Beatles, es una realidad y está dirigido por Peter Jackson

Know it’s true, it’s all because of you. And if you go away, I know you never stay (Sé que es verdad, es todo por ti. Y si te vas, sé que nunca te quedarás) dice Now and then, la nueva -y última- canción de The Beatles.

Y en parte, esas líneas grafican el video de este último track, una especie de despedida de una de las bandas más importantes de la historia de la música. En el clip se repasa, en 4:35 minutos, toda la historia de la banda de Liverpool, incluso imágenes de Jhon, George, Paul y Ringo de pequeños.

Gracias al uso de la tecnología, también se pueden ver a todos los integrantes de The Beatles tocando juntos, aunque Jhon Lennon y George Harrison ya no estén con vida. Además, se hizo uso de imágenes de archivo de las últimas grabaciones que compartieron Paul McCartney junto a George Harrison y Ringo Starr.

Por otro lado, se usaron imágenes de otros video clips antiguos de The Beatles, como Strawberry Fields Forever y Hello, Goodbye -donde utilizaron los trajes del mítico disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band-.

La dirección del video estuvo a cargo de Peter Jackson, quien nunca antes había dirigido un video musical. “Pensé que mis próximos meses serían muchísimo más divertidos si esa difícil tarea fuera problema de otra persona, y podría ser como cualquier otro fan de los Beatles, disfrutando del lanzamiento de una nueva canción de los Beatles en la noche antes de Navidad”, dijo al respecto.