Elige tu canción de este 2023 en Duna a la carta

Siempre hay canciones que marcan momentos, etapas, meses y por qué no, años.

Porque la música es compañía y protagonista, de todas las buenas canciones que se lanzaron este año, escogimos 10 que encontramos que marcaron este 2023. ¿Cuál fue la tuya?

Participa votando por tu canción favorita y gana una entrada doble para el día que quieras de Lollapalooza

1.- Everything but the girl – Nothing left to lose

Everything but the girl dejó atrás 24 años de silencio para lanzar esta bomba en clave bailable llamada “Nothing left to lose”, una de las joyas que trae su flamante disco Fuse. Tracey Thorn y Ben Watt dan vida a una de nuestras elegidas para Duna a la carta 2023.

2.- Belle and Sebastian – I Don’t Know What You See In Me

Desde Escocia se hacen presentes los veteranos indies de Belle and Sebastian que dejaron caer su duodécimo álbum a principios de este año con un sonido muy noventero. Esta canción se llama “I Don’t Know What You See In Me” y es una de nuestras elegidas para el Duna a la carta 2023.

3.- Pettinellis – Caballo sin dueño

Antes de anunciar el esperado regreso de Los Tres, Álvaro Henríquez también trajo de vuelta a su proyecto Pettinellis en el primer semestre de 2023. Con toques de rock y un texto que apela a la esperanza y la resistencia, escuchamos “Caballo sin dueño” junto a Pettinellis, uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

4.- Depeche Mode – Ghosts Again

Depeche Mode se sobrepuso con madurez y nostalgia a la muerte de Andy Fletcher con la canción “Ghosts Again”, la puerta de entrada de su nuevo disco, llamado Memento Mori. El duelo no logró destruir el sonido de fábrica de los británicos, que se despacharon uno de los álbumes claves de su última etapa.

5.- Zebra 93 – Corazonada

El trío nacional Zebra 93 se hace presente con su pop fresco y electrónico, que confirmaron con su canción “Corazonada”. Se trata de un homenaje a la pista de baile y una actualización de esos ritmos que dominaban a fines de los 70 y principios de los 80. Además, y como recompensa de un año inolvidable, la banda liderada por Julia Grisenti teloneó a Beck en su venida a Chile a fines de noviembre.

6.- Jenny Lewis- Psychos

Desde country hasta algo de Fleetwood Mac aparecen sugeridos en “Psychos”, la canción de Jenny Lewis que nos adelantó su nuevo álbum en solitario. En medio de la pandemia, Jenny se unió a un taller virtual de composición organizado por Beck y, cada siete días, fue entregando una canción según las pautas que les proponía el músico. Esas ideas terminaron conformando el disco Joy’All y su primer sencillo, “Psychos” uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

7.- Natalie Merchant- Big Girls

Keep your courage trajo de vuelta a Natalie Merchant después de seis años de silencio. En ese período, la ex vocalista de 10.000 Maniacs perdió la voz por una compleja cirugía y, tras su recuperación, se replanteó su rol en esta década que la recibe con una serie de interrogantes políticas, sociales y ambientales. Uno de los himnos del nuevo disco de Natalie Merchant se llama “Big Girls” y es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

8.- Pretenders- Let the sun come in

Este año nos trajo de vuelta a Chryssie Hynde y sus Pretenders, con su duodécimo álbum de estudio llamado Relentless. “Me gustó la definición de la palabra, que llama a que no decaiga la intensidad. Es la vida del artista. Nunca te retiras. Te vuelves implacable”, dijo la cantante y guitarrista, que a sus 71 años ya es una leyenda de la música popular. De este disco destacamos la canción “Let the sun come in”, junto a Pretenders, uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

9.- Blur- The Narcissist

Antes de venir a nuestro país a confirmar su retorno en grande a la escena pop, Blur editó The ballad of Darren, un álbum que parece la continuidad lógica de su fragmentada carrera. Con un sonido que tiene tanto de Blur como de Gorillaz, la banda de Damon Albarn nos presentó “The Narcissist”, que es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

10.- Beck+ Phoenix- Odyssey

Otra visita ilustre que tuvimos este año en nuestro país fue Beck. Antes de presentarse en el Teatro Caupolicán, el cantautor norteamericano hizo una gira veraniega por el hemisferio norte junto a Phoenix, la banda francesa que probó ser una verdadera alma gemela para Beck. El himno de esta gira, llamado Odyssey, le dio bastante frescura al segundo semestre y sacó pasaporte para convertirse en uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

11.- Los Bunkers – Infiel

El regreso a las pistas del grupo nacional Los Bunkers se consolidó con su nuevo disco Noviembre y un puñado de canciones que fue adelantando durante el año. Una de ellas fue “Infiel”, una composición de los hermanos Durán que es más cercana a la pista de baile y que demostró esa vocación irresistible por el pop que tiene la banda de Concepción. “Infiel”.

12.- Wilco – Evicted

Wilco inauguró esta temporada con ideas frescas y con un disco que lanzó a fines de noviembre con el nombre de Cousin. La banda de Jeff Tweedy quiso dar una vuelta de tuerca a su sonido y se alió con la polifacética Cate Lebon como productora para llegar a puerto con el decimotercer álbum de su carrera. El primer sencillo se llamó “Evicted” y es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

13.- Ringo Starr- Rewind Forward

Con una pequeña ayuda de sus amigos, el veterano Ringo Starr volvió a los estudios en octubre con un EP llamado Rewind Forward. El disco, que se grabó entre Los Ángeles y el Reino Unido, contó entre sus filas con un racimo de leyendas, encabezadas por su amigo -y ex Beatle- Paul McCartney. El mismo Paul lo escolta en esta canción que lleva el nombre del disco y que demuestra que los años no pasan por el entrañable baterista. “Rewind Forward”, de Ringo Starr, es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

14.- Al green – Perfect Day

Tuvieron que pasar cinco años para que Al Green, una de las leyendas del soul, volviera a encantarse con el estudio de grabación. Su elección para este regreso fue nada menos que “Perfect Day”, el clásico que Lou Reed incluyó en su disco Transformer de 1972 y que Al Green convierte en una flamante pieza cargada de rhythm and blues.

15.- Rolling Stones- Angry

Uno de los fenómenos de la temporada fue Hackney Diamonds, el álbum que volvió a poner a The Rolling Stones en boca de todos. Con una constelación de invitados como Paul McCartney, Lady Gaga y el retirado bajista Bill Wyman, este disco también contiene las últimas grabaciones del fallecido Charlie Watts, que participa en dos canciones. Antes de lanzar el disco, los Stones rompieron el hielo con “Angry”, uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

16.- U2 – Atomic City

U2 inauguró el flamante y vanguardista The Sphere de Las Vegas y aprovechó el escenario para lanzar “Atomic City”, la nueva creación de la banda irlandesa. Producido por su eterno colaborador Steve Lillywhite, “Atomic City” fue descrito como “un homenaje al espíritu magnético del post punk de los 70 con un guiño a Blondie, cuyo trabajo pionero con Giorgio Moroder inspiró e influyó en la banda”.

17.- DURAN DURAN – Black Moonlight

Duran Duran se dio el gusto de celebrar Halloween con un álbum llamado Danse Macabre formado en su mayoría por covers de Talking Heads, Billie Eilish y The Rolling Stones. Pero también reservaron espacio para canciones originales como “Black Moonlight”, que apela a la nostalgia y cuenta con la participación del cerebro de Chic, Nile Rodgers y de Andy Taylor, antiguo guitarrista de la banda.

18.- Beatles – Now and Then

El año terminó con una bomba noticiosa y un regreso soñado para la música pop. En noviembre se cerró el círculo en la carrera de los Beatles con la última canción de su catálogo llamada “Now and then”, que fue rescatada de las cintas que John Lennon grabó antes de morir. Varias décadas después, esta canción logró reunir a los cuatro fabulosos de Liverpool con la ayuda de la inteligencia artificial y los llevó al que, probablemente, será el último número uno de su carrera. El nostálgico “Now and Then”, junto a The Beatles, es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

19.- Dolly Parton – Every breath you take (con Sting)

A sus 77 años, Dolly Parton se hizo cargo de su lista de pendientes y lanzó Rockstar, un álbum donde versiona un puñado de clásicos de la música popular. Escoltada por ídolos de todos los tiempos, entre los que aparece Elton John, Paul McCartney y Sting, Dolly demostró por qué es una de las figuras incombustibles y adoradas de la cultura pop. Precisamente junto a Sting ella grabó el clásico de The Police “Every breath you take”, que es uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

20.- Dua Lipa – Houdini

Dua Lipa comienza a cerrar su homenaje a la onda disco de su álbum anterior y se sumerge en la electrónica de trazos sicodélicos, escoltada por Kevin Parker, el cerebro de Tame Impala. La primera pieza de esta sociedad creativa es un ejercicio de escapismo musical llamado “Houdini”, uno de nuestros elegidos para el Duna a la carta 2023.

Escucha todas las canciones aquí y elige tu favorita:

Vota aquí: