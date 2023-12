Por críticas del pasado: Madonna le lanza cerveza a Andy Cohen en pleno concierto

Fue en medio de su concierto, parte de la gira “Celebration Tour”, el fin de semana pasado en el Barclays Center de Nueva York, que Madonna encaró al presentador de televisión Andy Cohen.

Esto, por críticas que Cohen había realizado a la reina del pop en su late. Madrona, al darse cuenta de la presencia del conductor, se acercó, le habló y le lanzó cerveza.

@Madonna yelling at Andy Cohen tonight is lol. Our seats are not. pic.twitter.com/yMnj3qQxCB

— DJ Chaotic (@DJchaotic) December 17, 2023