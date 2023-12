El hit de Brenda Lee que encabeza los rankings navideños

La música navideña es un elemento imprescindible para celebrar estas festividades en familia. En este 2023, el ranking musical de Navidad trajo una sorpresa, ya que una canción antigua comenzó a rivalizar con el éxito “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, que ha estado en las primeras posiciones durante las últimas dos décadas.

El tema que sorprende es “Rockin’ Around the Christmas Tree” (1958) de la artista estadounidense Brenda Lee (79 años), quien, a pesar de estar retirada desde hace más de una década, volvió a posicionarse en la cima de los rankings musicales.

Fue a través de la red social TikTok que la canción volvió a situarse dentro del HOT 100 de Billboard, ostentando además el récord del mayor período de tiempo entre su lanzamiento y su ingreso en la lista. Por otro lado, Brenda Lee se convirtió en la artista de mayor edad en encabezar el Hot 100.

Historia de “Rockin’ around the Christmas tree”

El tema fue compuesto por Johnny Marks, quien también creó otras canciones navideñas. Cuando Brenda Lee apenas tenía 13 años, fue seleccionada por Marks para ser la voz de la canción.

“Rockin’ Around the Christmas Tree” no fue reconocida inmediatamente tras su lanzamiento en 1958. Pasaron décadas antes de que obtuviera un mayor reconocimiento y no logró posicionarse en los primeros puestos de los rankings musicales. Incluso su aparición en la película “Mi pobre angelito” no fue suficiente para conseguir un puesto destacado.

Fue recién en 2023 cuando resurgió la canción, lo que demuestra cómo las redes sociales pueden influir en las tendencias culturales.

Escuchar “Rockin’ Around the Christmas Tree” aquí: