David Bowie habría cumplido 77 años y París lo celebra con la inauguración de una calle con su nombre

París le rindió un homenaje al difunto cantante David Bowie.En el día del cumpleaños de la leyenda británica, el alcalde Jérôme Coumet, un declarado fan del artista, fue el encargado de inaugurar la Rue David Bowie en el 13° distrito de la ciudad del amor.

La calle se ubica entre dos edificios de oficinas de diseño moderno, que incluyen la sede de noticias Le Monde y L’Obs. Además, conectará con el futuro puente que unirá la avenida con el Boulevard de l’Hospital.

Según France 24, esta inauguración es un homenaje a la primera actuación de Bowie en París en 1965, sumado también a su impacto duradero en la música, la moda y la cultura.

A continuación puedes ver el momento exacto de la inauguración de la calle captado por un usuario de la red social X:

Rue David Bowie unveiled in the 13th in Paris. It’s near Gare d’Austerlitz. It’ll be a must see destination for the millions that visit Paris every year. It’ll be a reason to visit for millions of others. #RueDavidBowie #Paris 👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ANIe2aAzVq

— Nick O’Donnell (@gnickodonnell) January 8, 2024